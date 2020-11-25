بدء ترميم مبنى البرلمان البرقاوي لتحويله إلى مكتبة حديثة وسط بنغازي

شرعت بلدية بنغازي، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المُتحدة، في تنفيذ مكتبة حديثة بمنطقة وسط البلاد في المدينة.

وزار رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، موقع المشروع رفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية ومسؤول برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في بنغازي.

واطلع الحضور على سير العمل بهذا المشروع الذي يهدف إلى صيانة وتحوير مبنى البرلمان البرقاوي سابقاً الكائن بمنطقة وسط البلاد والذي تعرض لأضرار جراء الحرب التي شهدتها مدينة بنغازي في السنوات الماضية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مكتبة عامة تُغطي مواضيع ثقافية واسعة ومُتنوعة، وسيكون فيها قسم خاص لكُتب الأطفال، إضافة إلى قسم كتب لذوي الاحتياجات الخاصة.