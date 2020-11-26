أنباء عن عدم توافق المشاركين بالحوار السياسي الليبي على آليات اختيار شاغلي المناصب القيادية

أفادت مصادر إعلامية أمس الأربعاء، بأن أطراف الحوار السياسي الليبي لم يتوصلوا لأية نتائج إلى الآن.

وأضافت المصادر أن الجولة الافتراضية انتهت أمس الأربعاء، دون توافق على الآليات الخاصة باختيار الشخصيات في المجلس الرئاسي والحكومة.

وبينت أن البعثة الأممية إلى ليبيا لم تحدد أي موعد لاحق لاستكمال المشاورات وقالت أنها ستتصل بالأعضاء فيما بعد.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة قد رحبت، يوم الاثنين الماضي، بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بتونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري.

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