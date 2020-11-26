العباني: ما تقوم به البعثة الأممية في تونس انتهاك صارخ لإرادة الليبيين

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، أمس الأربعاء، إن ما تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو انتهاك صارخ لإرادة الليبيين، وتنصيب نفسها وصية على دولة ليست تحت الوصاية.

وأضاف العباني أن مجلس النواب بإمكانه قلب الطاولة على رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز وما وصفهم بالزمرة التي أتت بهم.

وطالب العباني بإيقاف ما سماها بالمهازل واعتصاب إرادة الليبيين، مضيفا أن البعثة الأممية تستبدل مجلس النواب بقوى غير متنخبة، وهم مجموعة من الذين لا تهمهم ليبيا في شيء غير الفساد ونهب المال العام.

ودعا العباني مجلس النواب للتحرك ووضع حد لتصرفات ويليامز أو إعلان حل المجلس، على حد قوله.

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