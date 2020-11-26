السفير الألماني: ناقشت طرق تسريع مشاريع البنية التحتية مع رئيس ديوان المحاسبة

التقى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا أمس الأربعاء برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وقال أوفتشا في تغريدة على موقع “تويتر”: “لقاء بنّاء مع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، ناقشنا خلاله العلاقة المهمة بين المسؤوليات القانونية والسياسية، كما قمنا أيضا بالنظر في طرق تسريع مشاريع البنية التحتية المهمة”.

وفي سياق متصل، التقى أوفشا أمس الأربعاء بأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، وبحسب إيجاز صحفى لـ”الوفاق”: “تم خلال اللقاء بحث تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات لاسيما مشروعات تطوير محطات الكهرباء”.

وأضاف: “تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على استمرار التنسيق لتفعيل المشروعات الخاصة بقطاع الطاقة، وتسهيل عودة الشركات الألمانية لاستكمال مشروعاتها المتعاقد عليها”.