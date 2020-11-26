وليامز : حل الأزمة الليبية يستوجب العمل على جميع المسارات

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، على ضرورة معالجة هشاشة الوضع في ليبيا، والعمل على المسارات كافة من أجل معالجة الأزمة

وأوضحت وليامز، خلال كلمتها في الجولة الثانية للحوار السياسي الذي عُقد عبر الإنترنت، إلى التحسن الملحوظ في المسار العسكري الذي أثمر اتفاقاً على وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن اللجنة العسكرية كانت أحد أهم أسباب نجاح المسار السياسي وتوحيد المؤسسات.

وأكدت المبعوثة الأممية حرص الأمم المتحدة على إيجاد التوافق والسعي لتحقيقه كهدف للحوار، وقدمت مقترحاً جديداً للتواصل مع أعضاء الحوار، والاتفاق على قاعدة للترشح والتسمية، بعد الصعوبة والعراقيل التي واجهها عقد الحوار افتراضيا

و شددت وليامز على أهمية المسار الاقتصادي وحرص الخبراء الذين التقتهم على إعادة توحيد المؤسسات السيادية والخروج من المأزق الاقتصادي، موضحة أن مطالب الشباب والنساء كانت أيضاً إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية

ود طالبت وليامز بـ اتخاذ خطوات ملموسة بشأن النازحين والمحتاجين إلى مساعدات عاجلة والذين حددتهم الأمم المتحدة بمليون و300 ألف شخص، مبينة أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المحتاجين

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