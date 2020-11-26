مصلحة الجوازات تبحث احتياجات فروع وأقسام المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس مصلحة الجوازات وشؤن الأجانب عميد جمعة غريبة مع رئيس فرع جوازات بنغازي عميد مفتاح بوخريص احتياجات فروع وأقسام جوازات المنطقة الشرقية.

واستعرض خلال الاجتماع اليومين الماضيين توفير الإمكانيات لفروع وأقسام جوازات المنطقة الشرقية في التصوير وتوفير جواز سفر الخام وتفعيل الطابعات وزيادة حصة التصوير لهذه الفروع والاقسام.

يشار إلى أن الحصول على وثيقة جواز السفر لازالت تشكل صعوبة كبيرة للمواطن الليبي، حيث تمر مصلحة الجوازات بأزمات عدة تسببت في عجزها عن استخراج هذه الوثيقة المهمة للمواطنين وخصصت استخراج الجوازات في الفترة لحالية للمرضى والحالات الطارئة.