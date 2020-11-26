عقيلة صالح يتهم جهات بعرقلة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا

اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الأربعاء جهات لم يسمها بعرقلة قيام السلطة الجديدة في البلاد.

وقال صالح في تصريح صحفي إنه كان يتوقع أن تتم عملية تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة خلال الملتقى السياسي الليبي الذي عقد في تونس”، لكن من وصفهم بمن لا يريدون لليبيا الخروج من أزمتها“، منعوا ذلك، دون تحديدهم.

وأضاف ، أن للمجلس الرئاسي الجديد يتكون من 3 أشخاص، ويترك لكل إقليم أن يُسمي ممثله في المجلس، بحيث لا تكون هناك مغالبة بين إقليم وآخر.

وأوضح أنهعندما يكون رئيس المجلس الرئاسي من إقليم يكون رئيس الحكومة من الإقليم الآخر.

وأشار إلى أنهم يعملون على تقريب وجهات النظر بين التيارات والأشخاص الموجودين في المشهد الليبي الآن“.

وأعرب عن دعمه لكل من يكون مؤيدًا له ومن قاعدته الشعبية وإقليمه، كما أوضح أنه“سيتم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات الرئاسية في نهاية العام المقبل بعد التوافق على ذلك بين كافة الأطراف“.

وطالب صالح، رئيسة البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز بضرورة الإسراع بتكوين السلطة التنفيذية، مبينًا أن الأوضاع تسير الآن إلى الأحسن في ليبيا.

وأكد أن حركة الطيران مستمرة بين الشرق والغرب، وبدأت عمليات فتح الطرق أيضًا، وبالتالي لا مناص من تكوين سلطة تنفيذية في أسرع وقت ممكن“.

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