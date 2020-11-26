مناشدات لفتح ممر آمن لإخراج الجرحى إثر اشتباكات في سبها

اندلعت اشتباكات عنيفة بحي المهدية بمدينة سبها جنوب ليبيا، وسط مناشدات المواطنين ومنظمات حقوقية لفتح ممر آمن بغية إخراج الجرحى، وإدخال الإمدادات العاجلة، في ظل ما تعانيه المدينة من تردٍّ للوضع الصحي

وقبل يومين، ناشد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب ، علي مصباح أبو سبيحة، الأجهزة المعنية في البلاد التدخل السريع لإخراج العائلات العالقة في منطقة الاشتباكات بحي المهدية، واصفاً الوضع هناك بـالخطير، نظراً لوجود النساء والأطفال في وضع حرج.

وتنحصر الاشتباكات التي تدور رحاها لليوم الثالث ، وسبق أن تسببت اشتباكات مماثلة بينهما في مقتل 15 شخصاً قبل نحو عامين. لكن رغم جهود النافذين من رجال المصالحة في ليبيا، وخصوصاً في الجنوب، تجددت الاشتباكات، وسط مخاوف من تصاعدها، في ظل استخدام مدافع الهاون و آر بي جي.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها تتابع بقلق بالغ المعارك القبلية التي يشهدها حي الفاتح ، وتطالب بوقفها فوراً. ونوهت المنظمة إلى أن هذا النزاع القبلي يتجدد من فترة إلى أخرى منذ نحو عامين، دون تسوية جذرية للخلاف بين الطرفين، رغم أنه سبق أن أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 15 ضحية وعدد من الجرحى، وأدى إلى نزوح عائلات كثيرة، مشيرة إلى أن أغلب المقاتلين من الطرفين يتبعون ميليشيات مسلحة، ولافتة إلى أن الاشتباكات تجددت منتصف الأسبوع، رغم المساعي الحميدة التي بذلها ممثلو القبائل من المنطقة وخارجها

و وفقاً لمكتب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في جنوب ليبيا تحتاج المنطقة لتدخل السلطات الليبية لوقف الاقتتال واستعادة الأمن، بعد فشل المساعي التي حاول بعض القبائل القيام بها، إضافة إلى أن الوضع على الأرض يحتم توفير الإمدادات الطبية لإسعاف الجرحى، وضرورة نقل بعضهم إلى المستشفيات الكبرى في ليبيا وخارجها

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24