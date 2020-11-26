ديوان المحاسبة : صندوق التأمين الصحي أسس شركة وهمية في تونس للتحايل على القانون

قال ديوان المحاسبة ، الأربعاء، إن صندوق التأمين الصحي أسس شركة وهمية في تونس تقوم بأسناد الأعمال لشركة أخرى بالباطن مقابل 80% من إجمالي أتعاب المراجعة.

وأوضح ديوان المحاسبة في تقرير له ، أن إنشاء الصندوق جاء مخالف للاتفاق السياسي وقانون النظام المالي للدولة والنشاط التجاري، مشيرا إلى أن الصندوق استخدم التحايل الضريبي برأس مال أكثر من 100 مليون دينار ليبي

ولفت التقرير إلى أن الصندوق يعاني من غياب لجنة عمومية ولجنه مراقبة ومراقب مالي ومنظومة الصندوق لا تصلح لمراجعة وتدقيق الديون والأموال وأين تم صرفها ، مشيرا إلى أن فساد الصندوق أدى لتوقف العلاج وتفاقم للحالات المرضية وإقفال بعض المصحات العلاجية أمام المرضي الليبيين، وأن قيمة المطالبات المالية الخارجية والداخلية تخطت 83 مليون دينار ليبي

وكان ديوان المحاسبة الليبي أحال الأسبوع الماضي، فايز السراج و9 موظفين آخرين إلى النائب العام بتهمة مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام، منها نهب المال العام، وتسهيل استيلاء مصحات تركية على الأموال الليبية

ونشر ديوان المحاسبة تقريرا أشار فيه إلى أن السراج أصدر قرارا بإنشاء صندوق التأمين الصحي العام، بالمخالفة للمادة الثامنة والتاسعة من الاتفاق السياسي

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