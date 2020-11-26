ليبيا تسجل تراجعا جديدا في مؤشر الازدهار العالمي

سجلت ليبيا تراجع جديدا في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2020 الصادر عن مؤسسة ليغاتوم البريطانية

وفي عام 2020 احتلت ليبيا المركز 149 على مستوى العالم من أصل 167 دولة شملتها الدراسة، علمًا بأنها جاءت في المركز 147 في العام 2019، و133 في عام 2018

ويقيس مؤشر ليغاتوم ازدهار الدول وفق 9 مؤشرات رئيسية: الجودة الاقتصادية، بيئة الأعمال، الحكومة، الحرية الشخصية، رأس المال الاجتماعي، السلامة والأمن، التعليم، الصحة والبيئة الطبيعية

وشهدت الدول العربية تراجعًا عامًا، حيث احتلت الإمارات المركز 42 مقارنة بالمركز 40 العام الماضي، وقطر احتلت المركز 45 عالميًا والثاني عربيًا

وكانت أسوأ نتائج ليبيا في مؤشرات الأمن والسلامة، الأداء الحكومي، والبيئة الطبيعية، ومؤشر رأس المال الاجتماعي

وحافظت البحرين على مركزها الثالث عربيًا، 56 عالميًا حيث صعدت مركزين مقارنة بالعام الماضي، ثم الكويت رابعًا وصعدت 4 مراكز حيث حلت في المركز 58 هذا العام، أما العام الماضي فكان مركزها 62، بدورها عُمان تواجدت في المركز الخامس عربيًا، 66 عالميًا

أما السعودية فحصلت على المركز السادس على المستوى العربي و71 عالميًا، وسابعًا تواجدت الأردن، بينما حصلت على المركز 86 عالميًا، ثامنًا جاءت المغرب واحتلت المركز 96 عالميًا، تلتها تونس في المركز 99 عالميًا.

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