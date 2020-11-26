ليبيا الان

نصية: أغلب المسؤولين الليبيين يبحثون عن السلطة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر عضو مجلس النواب،عبدالسلام نصية، عن اللقاءات والمحادثات التي تُجرى مؤخرا حول الأزمة الليبية.

وأوضح نصية، عبر تغريدة على حسابه على تويتر بالقول: “اغلب المسؤولين الليبيين عندما يلتقون مع مسؤول اجنبي يخبروه بان بلاده سوف يكون لها النصيب الاكبر من اعادة اعمار ليبيا، كوسيلة للاغراء بتبني مواقفه ومساعدته للوصول للسلطة”.

وأضاف عضو مجلس النواب، “المشكلة ان المسؤول الاجنبي يعلم تماما ان المسؤول الليبي لا يملك القدره على تنفيذ هذا الوعد”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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