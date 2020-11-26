نصية: أغلب المسؤولين الليبيين يبحثون عن السلطة

عبّر عضو مجلس النواب،عبدالسلام نصية، عن اللقاءات والمحادثات التي تُجرى مؤخرا حول الأزمة الليبية.

وأوضح نصية، عبر تغريدة على حسابه على تويتر بالقول: “اغلب المسؤولين الليبيين عندما يلتقون مع مسؤول اجنبي يخبروه بان بلاده سوف يكون لها النصيب الاكبر من اعادة اعمار ليبيا، كوسيلة للاغراء بتبني مواقفه ومساعدته للوصول للسلطة”.

وأضاف عضو مجلس النواب، “المشكلة ان المسؤول الاجنبي يعلم تماما ان المسؤول الليبي لا يملك القدره على تنفيذ هذا الوعد”.

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