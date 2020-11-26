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البنتاغون: وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الوفاق هش بسبب تدخل الدول الأجنبية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت وزاة الدفاع الأميركية أن وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الوفاق  هش، مضيفة أن الصراع في ليبيا ازداد تعقيدا بسبب تدخلات الدول الأجنبية.

واستند التقرير إلى تقارير رسمية لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا تفيد بأن عددا من الدول نقلوا  أسلحة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة، بينما أرسلت دول أخرى قوات خاصة لإجلاء مرتزقة.

ووصف التقرير ليبيا بأنها ساحة منافسة لقوى لعالمية، حيث أرسلت عسكريين ومقاتلين مرتزقة ودعمًا ماليًا ومعدات للمقاتلين هناك.

وأشار إلى أن الخارجية الأميركية انخرطت خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر «مع قادة على جانبي الصراع الأهلي ودعمت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، حيث أن حكومة الولايات المتحدة لا تزال تعارض جميع التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا».

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • حكومة الولايات المتحدة الامريكية كانت تطمع فى السيطرة على موانئ النفط كما فعلت فى دير الزور ولهذا دعم ترامب مجرم الحرب اردوغان فى نقل مرتزقة سوريين واسلحة الى ليبيا علنا من خلال سفن وطائرات مدنية وهى جريمة حرب طبقا للقانون الدولى ولكن شريعة الغاب قائمة حاليا بدعم من القوتين الاعظم حتى بعد ان ارسل الله لهم اضعف خلقه جائحة الكورونا لتثبت لهم انهم اتفه من هذا الفيروس امام قدرة الله والقادم اسوأ

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