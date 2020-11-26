جامعة الدول العربية تنظم جلسة حول “مناهضة العنف ضد المرأة”

أطلقت الأمم المتحدة، حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تضامناً مع الحملة العالمية التي تنطلق سنوياً في ال25 من نوفمبر الموافق لليوم العالمي للمرأة وتنتهى في 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وشاركت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، كمتحدث رئيسي للفعالية التي تنظمها مؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية”، ضمن إطار عرض وتبادل الآراء حول الجهود و السبل المبذولة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة و الفتاة.

وشارك في الجلسة، رئيس مجلس إدارة “مؤسسة ويستمنستر” الديمقراطية بالمملكة المتحدة، ريتشارد جراهام، ورئيسة ائتلاف البرلمانيات العرب من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة، د. وفاء بني مصطفى، وعددا من الشخصيات البرلمانية البريطانية المعنية بهذه المواضيع. ويتناول النقاش سبل معالجة الإجراءات التشريعية الوطنية والإقليمية والدولية لحماية النساء والفتيات من العنف خاصة على خلفية الجائحة العالمية الحالية.

وسلّطت الجلسة، على أهمية الآليات القانونية في التصدي لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. ​

واستعرضت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، جهود قطاع الشؤون الاجتماعية -إدارة المرأة والأسرة والطفولة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في المنطقة العربية بالتعاون مع الشركاء الأمميين وغيرهم والتي تشمل الاعداد مع الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية على مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ,وكذا مشروع الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

وأشارت جامعة الدول العربية، إلى إطلاق كتيب مبادرة “قصتي في زمن الكورونا” التي توثق قصص النساء من جميع أنحاء العالم العربي في زمن الوباء العالمي والتي كتبتها النساء أنفسهن اذ تعرض قصص حياتهن الحقيقية وما تواجههن من عنف قائم على النوع الاجتماعي.

كما تم إطلاق “التقرير العربي: الذكرى الأربعون لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” حول التقدم الذي أحرزته الدول العربية في غضون أربعين عامًا منذ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979.

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