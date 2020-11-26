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النجار: الوضع الوبائي متفاقم في ليبيا والحالات المصابة بكورونا تزيد كل يوم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور ” بدر الدين النجار ” إن الوضع الوبائي في البلاد متفاقم للغاية مضيفا أن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد تتزايد كل يوم .

 وأوضح ” النجار” في تصريحات إعلامية أن مدن طرابلس ومصراتة وزليتن تشهد انتشارا مجتمعيا للفيروس، ما تسبب في تسجيل مئات الحالات في تلك المدن.

وأضاف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عمليات الإغلاق والحظر لم تعد مقبولة لدى المواطنين، مشيرا إلى أنهم سيلجؤون إلى الإغلاق العام في حال استمرار تفاقم الوضع الوبائي. .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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