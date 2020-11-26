غريبيل: اللجنة العسكرية تسعى لإخراج المرتزقة من ليبيا بأي شكل

قال الفيتوري غريبيل، عضو وفد قوات الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أمس الأربعاء إن دلالات اجتماع اللجنة مع مجموعة العمل الأمنية المكونة من البعثة وأطراف من مؤتمر برلين هي الإصرار على إخراج المرتزقة من ليبيا بأي شكل، والطلب من المجتمع الدولي وأعضاء مؤتمر برلين تحمل مسؤولياتهم.

وأضاف غريبيل في تصريح صحفي أن أبرز ملامح الإحاطة التي قدمت للمجتمع الدولي خلال الاجتماع هي الضغط على الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا؛ لإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب منها، ومنع وصول السلاح للبلاد سواء أكان برًا و بحرًا أو جوًا.

وأكد على أن هذه التوصيات سترفع لمجلس الأمن، متوقعًا الامتثال لمطالبهم في حال لم تتم مواجهتها من الڤيتو الروسي، وفقًا لقوله.

كما نوّه إلى أن ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي خروج المرتزقة بالدرجة الأولى وإرجاع التشكيلات والقوات لأماكن تمركزاتها الأصلية، مبينًا أن الرغبة موجودة لدى الطرفين للامتثال وإخراج المرتزقة، واصفًا ذلك بأنه “بداية مبشرة”.

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