صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا يطلق شعار “كلنا لينا دور”

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، شعار “كلنا لينا دور”، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وبداية حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وأوضح الصندوق، أن الحملة الحقوقية، تأتي بالتعاون مع وزارة الشؤون الأجتماعية والشركاء المحليين والدوليين بتسليط الضوء على هذه القضية مع التركيز بشكل خاص على موضوع هذا العام وهو ’’ تغييرات جائحة كورونا COVID-19 للفئات الأكثر ضعفاً في ليبيا تحت شعار “كلنا لينا دور”.

وأشار الصندوق الأممي، إلى تنظيم حملة 16 يومًا من النشاط للدعوة والمناصرة ورفع الوعي بخصوص العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وتحديداً ضد النساء والفتيات من منظور وبائي، والتحديات المتزايدة لظروف العيش وفقدان الدخل وعدم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة الشيْ الذي يؤثر على الفئات الضعيفة بما في ذلك المهاجرين والنازحين.

وأضاف صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، تأتي حملة 16 يومًا من النشاط هذا العام في وقت حرج للغاية. لقد تأثر الكثير منا بشكل مباشر أو غير مباشر بجائحة COVID-19. حيث يؤدي هذا الوباء إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة على النوع الأجتماعي ، كما تعد عمليات الإغلاق وحظر التجول والقيود المفروضة على الحركة إلى جانب فقدان الدخل، مصدراً لزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وسيقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه بتنظيم أنشطة مختلفة مع التزاماتٍ ومشاركةٍ قويةٍ من المجتمع والتي ستشمل بث مجموعة من الرسائل عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ،مسابقة فيديو ، إنتاج مواد إعلامية مختلفة بالإضافة إلى بث رسائل إذاعية وفعاليات مفتوحة على مستوى أماكن ومساحات النساء والفتيات اللأمنة بغرض رفع وزيادة الوعي بموضوع مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، قد أطلق، مشاريع مختلفة لمناهضة العنف ضد المرأة في ليبيا مع التركيز بشكل خاص على المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، منها إنشاء خط المساعدة الساخن والمجاني “1417” لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات القانونية بما في ذلك الإحالة إلى الخدمات الصحية الفورية للأشخاص المحتاجين.

وتابع الصندوق، عبر موقعه الرسمي، “خلال الأماكن الآمنة للنساء والفتيات التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في طرابلس وسبها وبنغازي، يتم توفير خدمات عن بُعد وشخصية لكل من النساء والفتيات من خلال جلسات توعية حول الموضوعات المتعلقة بالنوع الاجتماعي ، بالإضافة إلى توفير تدريبات على سبل كسب العيش والمهارات الحياتية. أيضاً، يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل على بناء وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات بالتعاون مع الوزارات التنفيذية المعنية لضمان تقديم خدمات متعددة القطاعات لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي للناجين”.

وختم الصندوق حديثه، “كل هذه التدخلات أصبحت ممكنة بفضل الدعم السخي من المانحين بما في ذلك صندوق إئتمان الإتحاد الأوروبي (EUTF) والحكومات الكندية والإيطالية والفرنسية والدنماركية. شركاء صندوق الأمم المتحدة للسكان المنفذين لبرنامج الحد والاستجابة للعنف القائم على أساس النوع الإجتماعي وهم منظمات الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، البيان ، وأمازونات ، والإتحاد النسائي الليبي للجنوب ، ومنصة هنا ليبيا ، وفريق الدعم النفسي والاجتماعي ، والهيئة الطبية الدولية”.

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