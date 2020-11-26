صالح ابراهيم : مجلس النواب هو المنوط باختيار الحكومة و عليه تجاهل ملتقى تونس

دعا عميد أكاديمية الدراسات العليا السابق الدكتور صالح ابراهيم، مجلس النواب لعقد جلسة طارئة وبشكل عاجل في أحدى المدن الليبية ويختار حكومة تسيير أعمال والاشراف على الانتخابات.
و طالب إبراهيم المجلس بأن يرمي بأوراق لجنة حوار تونس في سلة المهملات ، مطالبا الشعب الليبي للخروج في مظاهرات لتأييد قرار البرلمان و قطع الطريق على المتصارعين على السلطة والمال بحجج وشعرات وطنية كاذبة و خادعة.
و شدد إبراهيم على أن ما يجري الآن هو تأزيم للمشكلة لا حلها ، مشيرا إلى أن ليبيا تعيش الأن نظرية إدارة بالأزمة لا إدارة الأزمة ، و موضحا أن ليبيا أصبحت مسرحا للصراع بين الدول الكبرى والدول الأخرى التي تقوم بدور وظيفي يخدم تلك الاستراتيجيات العالمية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك