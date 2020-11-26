بلدية سوق الجمعة تستلم عيادة متنقلة من منظمة الهجرة الدولية

استلمت بلدية سوق الجمعة، عيادة متنقلة “مجهزة بالتجهيزات اللازمة للكشف على الحالات والإجراءات الاستعجالية لحالات الطوارئ”، من المنظمة الدولية للهجرة.

وحضر مراسم التسليم، نائب رئيس بعثة المنظمة وممثل عن إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، وعميد بلدية سوق الجمعة ومدير مكتب الصحة بالبلدية.

وأضافت البلدية، أن عملية التسليم، تأتي ضمن التعاون بين وزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة لدعم جهود الوزارة في مجابهة جائحة فيروس كورونا، وبناء على التواصل الذي تم مع البلدية،

وسوف يُستفاد من هذه العيادة في الكشف ومتابعة الحالة الصحية للمهاجرين والعمالة الوافدة داخل نطاق البلدية، للحد من اختلاطهم بالمرضى من سكان البلدية في المرافق الصحية، إضافة إلى المساهمة في برامج وحملات التوعية لمجابهة جائحة فيروس الكورونا.

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