تنفيذ واستكمال منحدرات خاصة بذوي الإعاقة في سبها

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قامت جمعية الأصدقاء لذوى الاحتياجات الخاصة، ببلدية سبها، بافتتاح للمنحدرات بعد الانتهاء من تجهيزها وفقا لما تم الاتفاق عليه بين كل من الجمعية والشركة المنفذة وحسب المقايسات وتقرير المهندس المشرف.

وفي بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أوضحت بلدية سبها، أن تنفيذ المنحدرات فتم في 4 أماكن والتي من ضمنها المجلس البلدي لبلدية سبها.

وتابعت البلدية، أن هذا يعتبر من ضمن مراحل مشروع الانطلاقة الذي تنفذه جمعية الاصدقاء للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس البلدي سبها بلدية سبها، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمنظمة الإيطالية.