أوفتشا يبحث مع شكشك طرق تسريع مشاريع البنية التحتية

بحث السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك طرق تسريع مشاريع البنية التحتية المهمة، حسب ما نشر أوفتشا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفي سياق متصل، بحث أوفتشا مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات لاسيما مشروعات تطوير محطات الكهرباء”.

وتطرق اللقاء إلى التنسيق لتفعيل المشروعات الخاصة بقطاع الطاقة، وتسهيل عودة الشركات الألمانية لاستكمال مشروعاتها المتعاقد عليها”.

يشار إلى أن الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في ليبيا غادرتها بعد نكبة فبراير سنة 2011 بسبب حالة الفراغ الأمني التي تعانيها البلاد.

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