تخصيص موقع في سرت وكالة مصرفية للمصرف التجاري

خصص اجتماع موسع عقد بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، لبحث الترتيبات بشأن اختيار موقع بالمستشفى ليتم تخصيصه وكالة مصرفية للمصرف التجاري الوطني بسرت.

وضم الاجتماع آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت عميد صالح المغربي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، وعميد بلدية اهراوة محمد هيبة، وعضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبدالمجيد، ومدير عام مستشفى ابن سينا بسرت الدكتور علي الزرقاء، واللجنة المكلفة من الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني بالبيضاء، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بمستشفى ابن سينا فرج بلعيد.

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وحسب بيان منشور على صفحة بلدية سرت بموقع «فيسبوك»، الخميس، فقد تطرق الاجتماع إلى التباحث بشأن اختيار موقع إداري جاهز ليكون وكالة مصرفية للمصرف التجاري بسرت، من أجل أن يقدم خدماته المصرفية للموظفين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وغيرهم.

واتفق المشاركون في الاجتماع على أن تتولى إدارة المستشفى إعداد كتاب يتضمن اختيار الموقع المناسب حسب المواصفات وإحالته إلى المصرف التجاري الوطنى، ليتولى الإعداد والتجهيز بالخصوص وفق إجراءات إدارية منظمة.

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