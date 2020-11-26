انتظمت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، ورشة عمل حول (العنف الانتخابي وتأثيره على مشاركة المرأة في الانتخابات) بحضور موظفات الإدارة العامة ومكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.

وأوضحت المفوضية، أن الورشة التي انعقدت بإشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية تضمنت مناقشة عديد المحاور حول تأثير العنف على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية واستعراض مقتطفات من القوانين الداعمة لمجابهة العنف.

وأشارت مسؤول وحدة دعم المرأة إيناس الحاجي، إلى أن النشاط الورشة تأتي ضمن خطة وحدة دعم المرأة التي تعكف على تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري معلنة عقد ورش عمل مماثلة بإشراف الوحدات المناظرة لها في مكاتب الإدارة الانتخابية ببلديتي بنغازي وسبها، وتأتي الورشة تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.