ليبيا الان

ورشة عمل حول العنف الانتخابي وتأثيره على مشاركة المرأة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتظمت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، ورشة عمل حول (العنف الانتخابي وتأثيره على مشاركة المرأة في الانتخابات) بحضور موظفات الإدارة العامة ومكتب الإدارة الانتخابية طرابلس. 

وأوضحت المفوضية، أن الورشة التي انعقدت بإشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية تضمنت مناقشة عديد المحاور حول تأثير العنف على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية واستعراض مقتطفات من القوانين الداعمة لمجابهة العنف.

وأشارت مسؤول وحدة دعم المرأة إيناس الحاجي، إلى أن النشاط الورشة تأتي ضمن خطة وحدة دعم المرأة التي تعكف على تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري معلنة عقد ورش عمل مماثلة بإشراف الوحدات المناظرة لها في مكاتب الإدارة الانتخابية ببلديتي بنغازي وسبها، وتأتي الورشة تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مهم للادارة العامة لشءون الفتوى الصحيحة في السنة –
    يوجد زوج لمسلمة تعيش فالخارج –
    ابلغ احد الشيوخ انه اكتشف ان زوجته ترضع بعض اطفال الأجانب الغير مسلمين في غياب زوجها فالعمل ” مقابل بعض المال ” – فهل هذا يجوز في شريعة الكتاب والسنة الصحيح .
    ارجوا توضيح الامر حتى عن طريق الإذاعات المرءية لانه مهم لبعض المتابعين الغافلين . والله اعلم – منقول من صفحة” الجواب الشرعي ” .

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