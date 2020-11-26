افتتاح المسارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في سبها

قامت جمعية الأصدقاء لذوى الإحتياجات الخاصة، ببلدية سبها، بافتتاح للمنحدارات بعد الانتهاء من تجهيزها وفقا لما تم الاتفاق عليه بين كل من جمعية الأصدقاء والشركة المنفذة وحسب المقايسات وتقرير المهندس المشرف.

وأوضحت بلدية سبها، أن تنفيذ المنحدرات فتم في 4 أماكن والتي من ضمنها المجلس البلدي لبلدية سبها.

وأضافت البلدية، أن هذا يعتبر من ضمن مراحل مشروع الانطلاقة الذي تنفذه جمعية الاصدقاء للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس البلدي سبها بلدية سبها، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمنظمة الإيطالية.

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