دعم أوروبي لـ9 بلديات لإنشاء أنظمة إدارة حديثة للنفايات

تلقت تسع بلديات ليبية دعما من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية خاصا بإنشاء أنظمة إدارة للنفايات، على ما أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الخميس.

وقال المكتب عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن بلديات غدامس ونالوت وجادو والزنتان وجنزور وحي الأندلس وأبو سليم وأدري الشاطئ والبوانيس، تلقت 27 شاحنة لجمع النفايات وثلاث رافعات وآلاف صناديق جمع النفايات المنزلية وحاويات النفايات والمئات من حواجز تنظيف الشوارع.

وحذر المكتب من خطر التعرض للنفايات، حيث أوضح أن سبعة ملايين شخص يموتون كل عام من التعرض لجزيئات رفيعة نتيجة النفايات غير المدارة التي يتم حرقها، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على البيئة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا