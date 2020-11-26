“المحجوب”: مناورات الجيش الوطني تهدف لرفع المستوى القتالي

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، اللواء خالد المحجوب، إن العمل مستمرٌ على قدم وساق، نحو إعادة بناء الجيش بشكل علمي يؤمّن إعداد قوة قادرة على حماية البلد؛ خصوصًا في ظلّ هذه الأحداث المعروفة للجميع .

وذكر “المحجوب” أن هذا العمل قبل أن يكون رسالة هو تدريب روتيني لرفع القدرات، وهذه مسائل درجت عليها كافة الجيوش لإعادة البناء، بحسب تصريحاته للعربية الحدث، موضحًا أن ما يميّز هذه المناورات هو اشتراك الأسلحة المختلفة في التدريب، من بينها “الطيران العمودي والطائرات القاذفة”، حيث تم تنفيذ عمليات نوعية وخطط تكتيكية جديدة.

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