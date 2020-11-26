“العباني”: ما تقوم به البعثة الأممية يعتبر وصاية وانتهاكًا للسيادة

اعتبر عضو مجلس النواب، محمد العباني، ما تقوم به بعثة الدعم الأممية انتهاكًا صارخًا لإرادة الليبيين، وذلك من خلال تنصيب نفسها وصيًا على دولة ليست تحت الوصاية.

وأضاف “العباني” أن مجلس النواب، وهو السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، بإمكانه قلب الطاولة على بعثة الدعم الأممية؛ داعيًا إلى إيقاف ما أسماها “المهازل واغتصاب الإرادة”.

وفي كلمة لزملائه من النواب؛ قال “العباني”: “ماذا تنتظرون وبعثة الدعم تستبدلكم بقوى غير منتخبة، بمجموعة من الذين لا تهمهم ليبيا في شيء غير الاستمرار في الفساد ونهب المال العام.. شعبكم الذي اختاركم لتكونوا نوابه يستحلفكم أن تضعوا حدًا لما يحصل أو تعلنوا حلّ مجلس النواب وتعودوا أدراجكم”.

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