ليبيا الان

“العباني”: ما تقوم به البعثة الأممية يعتبر وصاية وانتهاكًا للسيادة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر عضو مجلس النواب، محمد العباني، ما تقوم به بعثة الدعم الأممية انتهاكًا صارخًا لإرادة الليبيين، وذلك من خلال تنصيب نفسها وصيًا على دولة ليست تحت الوصاية.

وأضاف “العباني” أن مجلس النواب، وهو السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، بإمكانه قلب الطاولة على بعثة الدعم الأممية؛ داعيًا إلى إيقاف ما أسماها “المهازل واغتصاب الإرادة”.

وفي كلمة لزملائه من النواب؛ قال “العباني”: “ماذا تنتظرون وبعثة الدعم تستبدلكم بقوى غير منتخبة، بمجموعة من الذين لا تهمهم ليبيا في شيء غير الاستمرار في الفساد ونهب المال العام.. شعبكم الذي اختاركم لتكونوا نوابه يستحلفكم أن تضعوا حدًا لما يحصل أو تعلنوا حلّ مجلس النواب وتعودوا أدراجكم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك