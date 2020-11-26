9 بلديات تتلقى دعما أوروبيا لإنشاء أنظمة إدارة حديثة للنفايات

أخبار ليبيا 24

قدم الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية دعما خاصا بإنشاء أنظمة إدارة حديثة للنفايات في تسع بلديات ليبية، حسب إعلان مكتب الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وفي بيان له اليوم الخميس، قال المكتب إن بلديات غدامس ونالوت وجادو والزنتان وجنزور وحي الأندلس وأبو سليم وأدري الشاطئ والبوانيس، تلقت 27 شاحنة لجمع النفايات وثلاث رافعات وآلاف صناديق جمع النفايات المنزلية وحاويات النفايات والمئات من حواجز تنظيف الشوارع.

وحذر المكتب من خطر التعرض للنفايات، حيث أوضح أن سبعة ملايين شخص يموتون كل عام من التعرض لجزيئات رفيعة نتيجة النفايات غير المدارة التي يتم حرقها، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على البيئة.