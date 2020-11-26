فشل الجولة الثانية من الحوار بسبب تضارب وجهات النظر على اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء

أكد مصدر برلماني من المشاركين في الحوار عبر الدائرة المغلقة، أن النقطة الأبرز التي تستمر في إثارة الخلاف بين المشاركين تتمحور بمعايير اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الجديد، مشيرا إلى تباين وتضارب في وجهات النظر بين ممثلي شرق وجنوب ليبيا ونظرائهم من غرب ليبيا.

وأوضح المصدر، أن ممثلي الجنوب والشرق يصرّون على اعتماد خيار المجمع الانتخابي لكل منطقة، أي أن كل منطقة تتولى اختيار مرشحيها بحيث يكون رئيس الحكومة من منطقة ورئيس المجلس الرئاسي من منطقة أخرى ثم يتم التصويت داخل المجمع الانتخابي ويفوز المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات، بينما يتمسك ممثلو الغرب بخيار التصويت العام أو المجمع الانتخابي العام، وهو ما يعني ترشح أكثر من شخصية داخل المنطقة ثم يتمّ التصويت بشكل عام من قبل كل الأعضاء المشاركين في الحوار على الشخصية التي يرونها الأقدر لتوّلي المنصب.

وتابع المصدر، أنه بالرغم من محاولات رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف من أجل التوافق حول آلية واحدة لاختيار المرشحين للمناصب السيادية من بين الـ4 خيارات البديلة التي طرحتها، إلاّ أنّ تعنّت هذه الأطراف وتمسكها بالرأي الواحد، وضع القيود مجدّدا أمام نجاح هذا الحوار السياسي في تحقيق أهدافه.

يشار إلى أن البعثة الأممية، كانت عرضت 4 خيارات وآليات لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، اعتبرتها “أفضل أوجه التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين المشاركين في منتدى تونس”، بدأ النقاش بشأنها منذ يوم الاثنين بين المشاركين عبر تقنية التواصل المرئي، لاختيار خيار أو آلية واحدة من بينهم عبر التصويت.

وفي السياق ذاته، طالب 34 عضوا من أعضاء الحوار السياسي في عريضة موجهّة إلى البعثة الأممية، بأن يقتصر الحوار عبر تقنية الفيديو “الزووم” على اختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية، فيما اقترحوا أن تتمّ عملية اختيار المرشحين والتصويت عليهم في لقاء مباشر يحضره جميع الأعضاء في مكان داخل ليبيا أو خارجها.

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