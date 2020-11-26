“دي مايو”: استقرار ليبيا “أهمية قصوى” لإيطاليا

جدّد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، تأكيده أن استقرار ليبيا واستعادة سيادة القانون على كامل التراب الليبي؛ يعدّ أهمية وأولوية مطلقة لبلاده.

وجاءت تأكيدات “دي مايو”، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي، الذي عُقد هذا العام في نسخته السادسة، عبر تقنية الفيديو بسبب الجائحة، وقال “دي مايو”: “يظل ضروريا تحقيق هدف ضمان وحدة وسلامة وسيادة البلاد ، من خلال حل سياسي شامل للانسداد الحالي لصالح كل الشعب الليبي”، مضيفًا: “لدينا الآن خارطة طريق نحو حل شامل للأزمة، مع إقامة سلطة تنفيذية جديدة، ممثلة لجميع مناطق ليبيا، وهدف محدد في 24 من ديسمبر 2021 في انتخابات برلمانية ورئاسية حرة في البلاد”

ووصف وزير الخارجية الايطالي التطورات الأخيرة في الملف الليبي بـ”الإيجابية”، مشدّدًا على ضرورة أن تصاحبها وتدعمها تطورات مماثلة في المجال الأمني، مجددًا دعوة المجتمع الدولي للالتزام باحترام وحماية مساحة الحوار التي تمكّن الليبيون، من خلقها بفضل بمبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذه المرحلة، التي وصفها بـ “الحاسمة”.

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