البحباح: تدريب تركيا لميليشيات الوفاق جزء من خطة استعمارية

ليبيا – قال الدبلوماسي السابق رمضان البحباح أن تدريب تركيا للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق هي جزء من الخطة الاستعمارية لإجهاض أي مؤسسة عسكرية أو أمنية تحافظ على الشعب ومكتسباته.

البحباح أوضح في تصريحات خص بها موقع “العين الإخبارية ” أمس الأربعاء أن ماتقوم به تركيا يعد عملًا تخريبيًا لتفتيت الدول بشكل ممنهج لاستنزاف ثروات الشعوب لأطول فترة زمنية ممكنة، وخلق حالة من اليأس والخوف بين الناس، وكذلك مناخ طارد للقدرات والكفاءات وتفريغ الدول من أهم عنصر من عناصر استمرارها؛ حتى تنهار بشكل نهائي يصعب عودتها من جديد، وهو ما عرف بحروب الجيل الرابع.

وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن الحرب في ليبيا لم تنتهِ طالما أن الدولة ومصيرها في يد الخارج، وتنتظر التفاهم بين الدول الكبرى على نهاية الأزمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية