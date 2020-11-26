«مكافحة الأمراض»: 610 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 671 حالة ووفاة 15 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (260).

واستلم المركز عدد (4474) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1786) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (235) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (276) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (20) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (282) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (114) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (191) عينة، المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (50) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (130) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (80) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (300) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3864) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (610) عينة موجبة لفيروس كورونا (367 جديدة + 243 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 173 حالة جديدة

عدد 56 حالة مخالطة

2.زليتن

عدد 88 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

3.قصر الأخيار

عدد 11 حالة جديدة

4.الخمس

عدد 13 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

5.الجميل

عدد 6 حالة جديدة

6.الماية

عدد 14 حالة جديدة

7.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

8.الزاوية الغرب

عدد 4 حالة جديدة

9.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

10.صرمان

عدد 13 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

11.السواني بني ادم

عدد 6 حالة جديدة

12.سوق الخميس امسيحل

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

13.العامرية

عدد 2 حالة جديدة

14.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

15.الحرابة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16.زلطن

عدد 4 حالة جديدة

17.رقدالين

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.قصر بن غشير

عدد 16 حالة جديدة

19.بني وليد

عدد 5 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

20.القره بوللي

عدد 5 حالة جديدة

21.جنزور

عدد 3 حالة جديدة

22.مصراته

عدد 32 حالة مخالطة

23.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

24.المنشية الجميل

عدد 3 حالة جديدة

25.اجدابيا

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

26.تازربو

عدد 1 حالة مخالطة

27.ترهونه

عدد 15 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

28.الزنتان

عدد 19 حالة مخالطة

29.العوينية

عدد 1 حالة جديدة

30.زواره

عدد 24 حالة مخالطة

31.الزهراء

عدد 14 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 671 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 456 حالة في طرابلس

2.عدد 13 حالة في قصر الأخيار

3.عدد 3 حالات في الزاوية الجنوب

4.عدد 4 حالات في درج

5.عدد 1 حالة في اجدابيا

6.عدد 47 حالة في ترهونه

7.عدد 46 حالة في الزنتان

8.عدد 4 حالات في الزاوية الغرب

9.عدد 5 حالات في صرمان

10.عدد 9 حالات في صبراته

11.عدد 15 حالة في زواره

12.عدد 68 حالة في مصراته

تفاصيــــــل الــــ ( 15 ) حالة الوفاة

1.عدد 4 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الخمس

3.عدد 1 حالة في اجدابيا

4.عدد 2 حالة في صرمان

5.عدد 3 حالات في صبراته

6.عدد 1 حالة في الحرابة

7.عدد 1 حالة في الرجبان

8.عدد 2 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 80407

2.الحالات النشطة : 27682

3.المتعافين : 51585

4.الوفيات : 1140