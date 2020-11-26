توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها زليتن ومصراتة

تصدرت العاصمة طرابلس حصيلة 610 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا، بعدما سجلت 229 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي بيانه رقم «260» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 108 حالات في زليتن، و32 حالة في مصراتة و24 في زوارة، و22 في ترهونة، و19 في الزنتان، و16 في الخمس وصرمان وقصر بن غشير، و14 في الماية والزهراء، و12 في بني وليد، و11 في قصر الأخيار وصبراتة.

إضافة إلى ست حالات في الجميل والسواني بني آدم وسوق الخميس امسيحل ورقدالين وأجدابيا، وخمس في العجيلات والحرابة والقرة بوللي، وأربع في الزاوية الغرب وزلطن، وثلاث في جنزور والمنشية الجميل، وحالتين في العامرية ومسلاتة، وحالة في الزاوية الجنوب وتازربو والعوينية.

– حصيلة إصابات «كورونا» في ليبيا تتجاوز 80 ألفا

وتوزعت 671 حالة سجلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 456 حالة في طرابلس، و68 حالة في مصراتة، و47 حالة في ترهونة، و46 في الزنتان، و15 حالة في زوارة، و13 حالة في قصر الأخيار، وتسع حالات في صبراتة، وخمس في صرمان، وأربع في درج والزاوية الغرب، وثلاث في الزاوية الجنوب، وحالة في أجدابيا.

في حين توزعت 15 حالة وفاة أحصيت خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع أربع حالات في طرابلس، وثلاث حالات في صبراتة، وحالتين في صرمان وزليتن، وحالة في كل من الخمس، وأجدابيا، والحرابة، والرجبان.

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