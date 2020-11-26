الثني يطلع على أوضاع مهجري تاورغاء ويؤكد على ضرورة حل كافة مشاكلهم

ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأربعاء على أوضاع مهجري تاورغاء المقيمين في مناطق سيطرة الحكومة الليبية.

الثني بحث وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإغاثة سعد العبار، كافة أوضاع هؤلاء المهجرين.

وأوضح العبار للثني كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه هؤلاء المهجرين وآليات معالجتها.

وفي هذا الصدد، أكد الثني على ضرورة متابعة النازحين وخاصة نازحي تاورغاء وحل كافة مشاكلهم.

كما شدد على ضرورة أن تضطلع الهيئة بمهامها المنوطة بها في تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لمستحقيها، بالتعاون مع مختلف الجهات خصوصًا خلاص فصل الشتاء الجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية