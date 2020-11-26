عاجل// النائب العام يحيل موظفين بمركز سبها الطبي لغرفة الاتهام في محكمة سبها الابتدائية بتهمة إحداث الضرر الجسيم بالمال العام وامتهان النصب

أحال مكتب النائب العام، اليوم الخميس، موظفين بمركز سبها الطبي لغرفة الاتهام في محكمة سبها الابتدائية بتهمة إحداث الضرر الجسيم بالمال العام وامتهان النصب

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