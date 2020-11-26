عاجل// النائب العام يحيل موظفين بمركز سبها الطبي لغرفة الاتهام في محكمة سبها الابتدائية بتهمة إحداث الضرر الجسيم بالمال العام وامتهان النصب

أحال مكتب النائب العام، اليوم الخميس، موظفين بمركز سبها الطبي لغرفة الاتهام في محكمة سبها الابتدائية بتهمة إحداث الضرر الجسيم بالمال العام وامتهان النصب
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أحال مكتب النائب العام، اليوم الخميس، موظفين بمركز سبها الطبي لغرفة الاتهام في محكمة سبها الابتدائية بتهمة إحداث الضرر الجسيم بالمال العام وامتهان النصب
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
بعض مراقبين ليبيين في الإدارات العامة – للمجتمع المدني – يقدمون بيان للتحقيق في شركة الأجنحة للادوية – المشبوهة –
بتهمة سرقة طاءرات مدنية مخصصة
“للموسسسة العامة الليببةً للخطوط الجوية الليبية – والخطوط الافريقية -” بأرقام المحركات .
واستخدامها لنقل أدوية محضورة من مطار تونس الى ليبيا –
وعلى ذلك من المهم إيقاف شركة الأجنحة عن العمل حتى تتم التحقيق وتقديم المطلوبين للتحقيق الاداري وحجز ممتلكاتهم للادارة العامة الناءب العام – وتسليم المسروقات – الادارة العامة الليبية لصيانة وهندسة الطيران المدني باشراف مهندي الصيانة – في أسرع وقت . علم .
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