بوشناف يقرر إنشاء مكتب شكاوي المرأة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة” إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، القرار رقم (1148) لسنة 2020 ميلادي، بشأن إنشاء مكتب شكاوى المرأة.

ونص القرار على أن تكون تبعية المكتب للوزير مباشرة، على أن يكون المقر الرئيسي للمكتب في بنغازي، ويختص بمتابعة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة المقدمة إلى مراكز الشرطة ونحوها بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة، كما يتلقى الشكاوي الناجمة عن البطء في الإجراءات المتخذة من قبل مراكز الشرطة أو التعرض للمشتكيات بأي شكل من الـشكال أثناء تقديمهن شكاواهن، إضافة إلى متابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، أو انتهاك حقوق الطفل، والعمل على نشر ثقافة حماية المرأة.