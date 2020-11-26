«الأرصاد»: فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، اليوم الخميس، وصباح غدٍ الجمعة، على بعض المناطق الساحلية خصوصا على مناطق الشمال الشرقي، وأن تنشط الرياح الجنوبية بداية من مساء الغد على مناطق غرب ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم، خصوصا على بعض المناطق الساحلية، مع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق ما يتسبب في هبوط الرؤية الأفقية .

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من فترة الليل على بعض المناطق، تصل سرعتها يوم السبت 50 كيلومترا على الساعة، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغيار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 15 درجة، على المرتفعات الجبلية، وتسجل زيادة طفيفة من يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:

الطقس: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر هذا اليوم وصباح الغد، خصوصا على المنطقة من سهل بنغازي إلى الجبل الأخضر، وتكون جيدة أحيانا مع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تنشط على مناطق الجبل الأخضر تتحول تدريجيا من يوم السبت إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها- غات – غدامس – الحمادة:

الطقس: المساء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة هذا اليوم.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من مساء الغد، خصوصا على غدامس والحمادة مما يتسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا من يوم الغد.

الكفرة – السرير – تازربو:

الطقس: السماء قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

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