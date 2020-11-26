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داخلية الحكومة الليبية تقرر إنشاء مكتب لمتابعة شكاوى انتهاك حقوق وحريات المرأة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية، إبراهيم بوشناف، قرارًا بإنشاء مكتب شكاوى للمرأة.

وأكد نص القرار رقم (1148) لسنة 2020، حسبما نشره  الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على فيسبوك، اليوم الخميس، على أن تكون تبعية المكتب للوزير مباشرة.

وتابع القرار، أن  المكتب الرئيسي لشكاوى المرأة سيكون في بنغازي، ويتم تكليف مندوبات في كل مديريات الأمن، بناء على عرض من مديره.

وأوضح القرار، أن المكتب سوف يختص بمتابعة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة المقدمة إلى مراكز الشرطة ونحوها بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة.

ولفت نص القرار، إلى أن المكتب سوف يتلقى أيضًا الشكاوى الناجمة عن البطء في الإجراءات المتخذة من قبل مراكز الشرطة، أو التعرض للمشتكيات بأي شكل من الأشكال أثناء تقديمهن شكاواهن.

وبين القرار، أن المكتب سيكون مختص بمسألة متابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، أو انتهاك حقوق الطفل، وكذلك نشر ثقافة حماية المرأة، بالتنسيق مع مكتب الإعلام الأمني، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة  للتوعية بدورها في المجتمع.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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