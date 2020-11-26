“الدوما” الروسي: مستعدون للمساهمة في تطبيع الوضع بليبيا

أعرب مجلس الدوما الروسي، عقب زيارة وفد مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح إلى موسكو، عن استعداده للمساهمة في تطبيع الأوضاع في ليبيا، في مرحلة ما بعد النزاع؛ بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وحضر الزيارة جانب من وفد البرلمان الليبي، بالإضافة إلى النائب الأول لرئيس مجلس “الدوما” ألكسندر جوكوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، ورئيس لجنة شؤون الدفاع فلاديمير شامانوف.

وأوضح بيان مجلس “الدوما” الروسي، عقب هذه الزيارة، أن البرلمانيين الروس بحثوا مع الوفد الليبي قضايا التسوية الليبية وآفاق التعاون بين البلديْن.

من ناحيته، أكد “سلوتسكي” تأييده لدعم البرلمان الليبي المنتخب، مُبديًا استعداد بلاده لتقديم المساعدة في تطبيع الوضع في ليبيا، في مرحلة ما بعد النزاع، موضحًا تقديره لمجهودات المستشار عقيلة صالح في تسوية الأزمة الليبية وجهوده في إطار التقريب بين مواقف الطرفيْن المتنازعيْن، وضرورة وقف إراقة الدماء بشكل كامل.

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