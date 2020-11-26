الخارجية الأمريكية : وجود المرتزقة والمليشيات في ليبيا ينسف جهود السلام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أوضح التقرير الربع سنوي لمكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، المقدم إلى الكونجرس، أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش في ليبيا لم يُنفّذا أي هجمات خلال الفترة من الأول من شهر يوليو إلى آخر شهر سبتمبر 2020م.

التقرير ذكر الذي أن وضع التنظيمين الإرهابيين بات متدهورًا بشكل كبير ولا يشكلان حاليًا تهديدًا للولايات المتحدة، ولا يمثلان تهديدًا للمصالح الأمريكية في المنطقة.

ولفت التقرير إلى عقد اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني خلال الفترة المذكورة، كما أشار إلى مشاركة الطرفين في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، لكنه حذر من وجود مقاتلين أجانب وعشرات المليشيات المسلحة المحلية، ما يمكن أن ينسف الجهود الجارية لنزع السلاح والتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية.

وأقرت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في ختام لقائها الأول، قبل أيام، بمدينة سرت، تنفيذ عدد من الخطوات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، من بينها إخراج المرتزقة من مناطق الطريق الساحلي كمرحلة أولى قبل مغادرتهم الأراضي الليبية.

وأكدت اللجنة في بيان لها، الاتفاق على مرحلة أولى لفتح الطريق الساحلي، وتتضمن “البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين ولهذه الغاية باشرت اللجنة المختصة بإعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض والمباشرة بنزع الألغام والمخلفات الحربية المتفجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة من هذا الطريق والمساحات المحددة في هذه المرحلة”.

وتشمل الاتفاقات أيضا إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مغادرتهم، كما كلفت اللجنة العسكرية لجنة إخلاء خطوط التماس بسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وإعادة القوات إلى وحداتها بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية لتأمين المنطقة بعد إخلائها من القوات العسكرية.

وجرى الاتفاق على أن تبدأ المرحلة الثانية مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى، وتتضمن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من منطقة جميع خطوط التماس وسحبهم إلى بنغازي وطرابلس خطوة أولى للبدء في عملية مغادرتهم للأراضي الليبية.