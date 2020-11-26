«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.. والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل الليبي، وأن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادر عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار على طول الساحل، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج 2.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية وتكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على ساحل مصراتة، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل بنغازي وشحات.

– الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من البريقة إلى بنغازي، تتحول غدا إلى شمالية شرقية على ساحل بنغازي، بينما تكون شمالية شرقية على ساحل شحات وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.50 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

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