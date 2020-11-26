عقوب يلتقي وفد أعيان ومشايخ بلدية تمسه لبحث الاحتياجات الصحية

ليبيا – التقى وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أمس الأربعاء بمقر ديوان الوزارة عددًا من أعضاء أعيان ومشايخ ببلدة تمسه وما جاورها، للاطلاع على الأحوال الصحية في عدة مناطق بالجنوب الليبي والاستماع إلى مطالبهم.

وزير الصحة ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة خلال اللقاء المشكلات التي يعاني منها مستشفى تمسه القروي التي كان أبرزها متابعة استلام المخصصات المالية، كما تقدموا بعدد من المطالب جاء في مقدمتها توفير عدد من العناصر الطبية بمستشفى تمسه القروي.

وأبدى وزير الصحة خلال اللقاء موافقته بمنحهم الإذن بالتعاقد مع عدد من العناصر الطبية لسد الناقص الحاصل في بعض التخصصات الطبية متعهدًا بتذليل كافة الصعاب لحل كافة المشاكل الفنية والإدارية العالقة، وذلك وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وأضاف أن وزارة الصحة سارعت في تقديم كافة الخدمات الصحية للجنوب الليبي ومن بينها مستشفى تمسه ودعم كافة الأقسام بهدف توطين العلاج وتقريب الخدمة للمواطن .

كما أكد أن من ضمن استراتيجية وزارة الصحة لعام 2020 تسهيل سرعة تقديم الخدمة بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن، لتلبية احتياجات سكانها مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدًا بجهود مستشفى تمسه القروي، والكوادر الطبية العاملة به‪

وأشار إلى أن الحكماء والأعيان لهم دور في تحقيق الاستقرار، وترسيخ قيم المحبة والتسامح، ودعم مبادرات المصالحة ولم الشمل، بما يتمتعون به من حكمة وعقلانية‪ .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية