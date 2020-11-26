الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 15 حالة وفاة و610 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 15 حالة وفاة و 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 617 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (4474) عينة موزعة على المختبرات، فمن المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1786) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1000) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (235) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراته (276) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا (20) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتان، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (282) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني تازربو (5) عينات، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة (114) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (191) عينة، ومن المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد (50) عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته (130) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني ترهونة (80) عينة، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس (300) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني زواره (3) عينات.

وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات تبين سلبية ( 3864 ) وإيجابية (610) عينة موجبة منهم ( 367 ) حالة جديدة و ( 243 ) حالة مخالطة.

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