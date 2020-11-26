الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته اليوم الخميس، سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر هذا اليوم وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية خاصة على مناطق الشمال الشرقي (المنطقة من سهل بنغاري إلى المرج).

وأشار المرصد إلى احتمالية ظهور ضباب كثيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على أغلب مناطق الشمال الغربي مما يتسبب في انخفاض معدل الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا عليه أخذ الحيطة والحذر، وكذلك احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

وأوضح أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (17-22) م ولا تتجاوز (15) م على المرتفعات الجبلية وتسجل زيادة خلال اليومين القادمين. ومن المتوقع بداية من مساء الغد الجمعة أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بامتداد منخفض جوي متمركز وسط الجزائر يؤثر على هذه المناطق برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نسبيا قد تصل سرعتها أحيانا إلى (50 كم /ساعة) مما تسبب في إثارة للأتربة على بعض المناطق ويشمل تأثير الرياح النشطة من مساء يوم السبت على أغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية نتيجة تحرك المنخفض إلى جنوب إيطاليا وكذلك يؤدي لاضطراب حالة البحر.

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