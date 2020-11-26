المحجوب: المستشارون الأتراك الموجودون في مدينة مصراتة يحاولون عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن المناورات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة خلال الساعات الماضية تهدف لرفع كفاءة الجيش الوطني.

اللواء المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الخميس أن التدريب يأتي على مستوى الوحدات الصغرى وسيتم التوسع مستقبلًا ليشمل كافة ألوية قوات الجيش.

وأكد أن القوة هي من تصنع السلام، والجيش الليبي مستعد لأية احتمالات، مضيفًا: “دعمنا لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية لا يغفل تحركاتنا لرفع قدرات قواتنا والاستعداد لكل الاحتمالات”.

واتهم اللواء المحجوب المستشارين الأتراك الموجودين في مدينة مصراتة بمحاولة عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن الجيش الوطني متمسك بالثوابت الوطنية ويعمل على تطويرات قدراته للتصدي لأي تحديات مستقبلية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية