السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية أمام الدينار عدا الليرة التركية

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في ختام تعاملات الأسبوع، بعدما سجل 6.58 دينار، اليوم الخميس، مقابل 6.51 أمس الأربعاء.

كما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدينار بنحو ثماني قروش بعدما سجل 7.75 دينار، اليوم، مقابل 7.67 أمس، كما زاد سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار بنحو 22 قرشا بعدما مسجلا 8.67 دينار مقارنة بـ8.45 دينار أمس الأربعاء

في حين استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.83 دينار، وقفز سعر صرف الدينار التونسي إلى 2.40 دينار مقارنة بفارق نحو 12 قرشا عما سجله في تعاملات الأمس.

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