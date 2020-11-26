ورشة تدريبية حول الصيدلة التجميلية بسبها

أخبار ليبيا24

نظمت نقابة صيادلة فزان ورشة تدريبية حول الصيدلة التجميلية، بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة سبها، وعدد من أطباء الجلدية، ومندوبين من شركات الأدوية بالمنطقة الجنوبية.

نظمت نقابة صيادلة فزان ورشة تدريبية حول الصيدلة التجميلية، بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة سبها، وعدد من أطباء الجلدية، ومندوبين من شركات الأدوية بالمنطقة الجنوبية.

واختصت الورشة بتعريف الصيدلة التجميلية، وتنسيق العمل بين الصيدلي وطبيب الجلدية، كما اهتمت بعرض اخر المنتجات والأدوية المستخدمة في هذا المجال.

واختصت الورشة بتعريف الصيدلة التجميلية، وتنسيق العمل بين الصيدلي وطبيب الجلدية، كما اهتمت بعرض اخر المنتجات والأدوية المستخدمة في هذا المجال.