ورشة تدريبية حول الصيدلة التجميلية بسبها

أخبار ليبيا24
نظمت نقابة صيادلة فزان ورشة تدريبية حول الصيدلة التجميلية، بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة سبها، وعدد من أطباء الجلدية، ومندوبين من شركات الأدوية بالمنطقة الجنوبية.
واختصت الورشة بتعريف الصيدلة التجميلية، وتنسيق العمل بين الصيدلي وطبيب الجلدية، كما اهتمت بعرض اخر المنتجات والأدوية المستخدمة في هذا المجال.
وقالت رئيس نقابة صيادلة فزان وردة الجراح لوكالة أخبار ليبيا24، إن هذه الورشة تعتبر اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الصيادلة وأطباء الجلدية، بهدف تأطير العلاقة بينهما فيمجال الصيدلة التجميلية، وتعريف المتابع الإختلافات بين استشارة الطبيب وعمل الصيدلي القائم على هذه الاستشارة.
وأوضحت الجراح أن نقابة الصيادلة تسعى لتنظيم العديد من الملتقيات العلمية بين الأطباء والصيادلة في مجالات مختلفة، حتى تتكرس الخدمات الصحية بشكل علمي ومنتظم قدر الإمكان.
أضف تعليقـك