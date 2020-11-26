انطلاق حملة «وقاية» في درنة الأحد المقبل

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة”، انطلاق فعاليات حملة “وقايه” والتي تنظمها ادارة مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي، وإدارة الخدمات الصحية درنة وتحت اشراف وزارة الصحة، يوم الأحد المقبل، تحت شعار #خليك_إيجابي وذلك في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للتصدي لانتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن الحملة ستنطلق داخل مدينة درنة وما جاورها ولمدة أسبوع، وتشمل فعالياتها العديد من النشاطات منها إلقاء محاضرات علمية وعرض للعديد من البحوث العلمية والأوراق البحثية ومحاضرات توعوية، في الأماكن العامة والميادين والساحات وعبر الاذاعات المسموعة، وتوزيع لمعدات الوقاية الشخصية بهدف نشر الوعي الصحي في عدة مجالات أهمها كيفية التعامل مع حالات الإصابة والاشتباه في حالة حدوث موجة ثانية للوباء.