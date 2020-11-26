قنان : يجري التجهيز لاجتماع النواب في غدامس وسنسلم السلطة لأي جسم منتخب

كشف عضو مجلس النواب المقاطع سالم قنان، أنه سيتم خلال اجتماعات البرلمان في المغرب وضع لجان مهمتها رسم سياسات المجلس القادم وتعديل اللائحة الداخلية.

وأشار قنان، في تصريح إعلامي، إلى أنه سيتم التجهيز لاجتماع النواب في مدينة غدامس، عقب انتهاء الجلسات الحالية مباشرة.

وأكد قنان، أن الأعضاء روحهم المعنوية جيدة ومستعدون للذهاب لأي مدينة دون تحفظ، حتى تتحقق الخطوات المتفق عليها على أرض الواقع.

وأعرب قنان، عن استعداد مجلس النواب لتسليم السلطة لأي جسم منتخب دون فرض الإملاءات من خارج ليبيا، بحسب تعبيره.

وقال قنان، إن ما يهم النواب الوصول إلى النصاب بـ120 أو 140 نائبًا، مؤكدا أن النواب سيقومون بكل ما يتطلب ليبقى مجلس النواب هو السلطة المنتخبة، مشيرا إلى أن تغيير الرئاسة ليس بشيء صعب، ويستطيع المجلس فعلها بالتوافق لما يصب في مصلحة البلاد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24