الغنوشي: حل الأزمة الليبية يمهد الطريق لتوحيد المغرب العربي

قال رئيس حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إن الحوار الليبي الذي جرى مؤخراً في تونس يعد خطوة مهمة على طريق للوصول إلى حالة السلم في ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا بها خيرات وحل أزمتها خطوة مهمة على طريق توحيد المغرب العربي.

و أعرب الغنوشي في تصريحات صحفية عن تفاؤله بمستقبل السلم في ليبيا وبالدور الليبي في المنطقة كلها كقاعدة للسلم والتنمية.

وفي ذات السياق زعم الغنوشي أنه توجد أطراف عربية مصرة على إفساد ما أسماها التجربة التونسية، ولفت إلى أنه يدعم زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا إلى قطر ، مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى توثيق العلاقات معها خاصة بعد دعمها للثورة التونسية ووقوفها معها، بحسب قوله

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