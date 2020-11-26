فرنسا تدعو الليبيين للاتفاق على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط

جددت سفارة فرنسا في ليبيا، تأكيدها على التزامها الراسخ بوحدة وسلامة واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكّرت السفارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه وبموجب قرار مجلس الأمن 2213 (2015)، فأن أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط، سواء كان مصدره جماعة مسلحة أو قوة سياسية أو مؤسسة أخرى، هو مس بالصالح العام الليبي، والذي قد يخضع لعقوبات، مرحبة بجهود المؤسسة الوطنية للنفط، كأول مؤسسة ليبية تنشر علنا عائدات بيع النفط، في سبيل تحقيق إدارة شفافة وفعالة للقطاع النفطي.

ودعت سفار فرنسا في بيانها، الأطراف الليبية إلى الاتفاق بسرعة على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط، كما أشادت بكفاءة قوات الأمن الليبية في التعامل مع محاولة التوغل في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في 23 نوفمبر، مرحبة في الوقت ذاته بالإصلاحات الجارية لحرس المنشآت النفطية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.